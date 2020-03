In Spagna 1000 contagi da coronavirus

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - In Spagna si registra un'accelerazione dei contagi saliti oggi a 999, quasi il doppio rispetto ai 589 di ieri. Lo scrive l'agenzia Bloomberg sottolineando che il governo di Madrid ha riunito un incontro di emergenza per valutare l'adozione di "misure drastiche" per contenere la diffusione del virus. Il maggior numero di contagi si registra a Madrid e nei Paesi Baschi. Nella capitale i casi confermati sono aumentati di 200 unità nelle ultime 24 ore mentre i decessi sono raddoppiati (16 le vittime segnalate oggi contro le 8 di ieri).