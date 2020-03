Coronavirus: Conte, non si ferma tutto

(ANSA) - ROMA, 8 MAR - "Non c'è divieto assoluto ma necessità di motivarlo, quindi una ridotta mobilità. Non si ferma tutto ma entrare nella logica che ci sono delle regole da rispettare. Lo dico a tutti: i nostri figli devono capire che non è occasione di contatto, ma leggere e seguire didattica a distanza". Così il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi.