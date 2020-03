Brano di Sangiorgi sui social, Restiamo a casa

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Un brano inedito, chitarra e voce, dal titolo 'Restiamo a casa': lo ha pubblicato sui social Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. E' una canzone civica contro la paura, un messaggio di speranza per tutti, nata di getto dopo aver visto le immagini della sera del 7 marzo alla stazione di Milano.

Ad accompagnare il video, anche un breve testo sempre a firma di Sangiorgi: "Le immagini di tutte quelle persone che ieri scappavano da Milano e assalivano l'ultimo treno che li avrebbe riportati a casa, dai propri affetti, sono ancora impresse nella mia mente... Cucino il ragù della domenica, fingo che sia tutto normale , come sempre. Giro e rigiro quel sugo, che Stella (La figlia del cantante, ndr) ama tanto. Smetto, lo faccio riposare e penso che ho del tempo per mettere nero su bianco i miei pensieri e, magari, ho il tempo pure di cantarli, prima di riprendere la cura del mio ragù. Sento che è giusto condividere queste parole nuove con voi, scritte per voi, per me... per capire o per cercare almeno di farlo". (ANSA).