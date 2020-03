Usa:Meadows nuovo capo staff Casa Bianca

(ANSA) - NEW YORK, 7 MAR - "Sono lieto di annunciare che Mark Meadows sarà il nuovo capo dello staff della Casa Bianca". Lo annuncia Donald Trump in un tweet.

"Voglio ringraziare il capo dello staff pro tempore Mick Melvaney: sarà l'inviato speciale per l'Irlanda del Nord.

Grazie!" aggiunge Trump.