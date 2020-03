Legale, Zaky è tra i detenuti politici

(ANSA) - IL CAIRO, 7 MAR - Patrick George Zaky "resterà nel carcere di Tora in una sezione per detenuti politici". Lo ha detto all'ANSA una legale dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Hoda Nasrallah. "Comunque non è allo Scorpione", ha precisato una fonte della Eipr, la ong per cui lavorava Patrick, riferendosi alla famigerata sezione di massima sicurezza del complesso carcerario del Cairo. "Si trova meglio a Tora che a Mansura", ha assicurato comunque la legale, riferendo che oggi è stato dato ai genitori il permesso di vedere il figlio.