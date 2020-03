Coronavirus: Corea Sud supera 7.000 casi

(ANSA) - PECHINO, 7 MAR - La Corea del Sud supera i 7.000 casi di infezioni da coronavirus, fino a quota 7.041: il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) ha infatti annunciato 274 nuovi contagi accertati nelle ultime 16 ore, in prevalenza concentrate nel focolaio di Daegu e in quello della vicina provincia di Nord Gyeongsang. I morti salgono a quota 44.