Weinstein operato al cuore, aspetta trasferimento Rikers

(ANSA) - NEW YORK, 05 MAR - Harvey Weinstein e' stato operato al cuore ed e' ora in attesa di trasferimento a Rikers Island, il maxi-carcere di New York in attesa di sentenza. Lo riporta il New York Post. L'ex produttore, riconosciuto colpevole di molestie e stupro, era stato ricoverato d'urgenza al Bellevue Hospital subito dopo il verdetto della giuria.

Weinstein sarebbe stato sottoposto ieri notte a un intervento chirurgico di quattro ore per l'applicazione di uno stent, ha detto una fonte al New York Post. Weinstein ha 67 anni. "Ora che si e' stabilizzato puo' essere trasferito nell'infermeria di Rikers", ha detto la fonte. L'ex produttore e' ricoverato in una camera privata a Bellevue dal 24 febbraio, il giorno del verdetto, dopo aver sofferto di palpitazioni e pressione alta. A Rikers sara' alloggiato in una cella sotto sorveglianza 24 ore su 24 (ANSA).