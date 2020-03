Coronavirus:Emiliano,non andate a scuola

(ANSA) - BARI, 04 MAR - "Invito tutte le famiglie a non mandare a scuola i loro figli a tutela della loro salute perché non siete obbligati a farlo". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa convocata per spiegare l'ordinanza adottata ieri dalla Regione per autorizzare scuole e università ad attivare la didattica a distanza, da casa, per arginare l'emergenza coronavirus.

"Didattica è meno importante della salute pubblica, non lo dico io ma la Costituzione italiana", ha aggiunto. Emiliano poi detto che "nel Nord della Puglia ci sono situazioni che abbiamo difficoltà a controllare" a causa di "un errore commesso nel rilasciare l'autorizzazione ai funerali di un 75enne prima che fosse noto l'esito del tampone svolto sull'uomo per verificare la presenza del virus". "Ho chiesto al presidente del consiglio interventi intensivi nel Foggiano - ha proseguito - bisogna agire in fretta". Il 75enne era residente a San Marco in Lamis, gli esami hanno accertato l'infezione.