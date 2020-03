Coronavirus, positivi Lori e Donini

(ANSA) - BOLOGNA, 4 MAR - Positivi al coronavirus due assessori della Regione Emilia-Romagna: si tratta del neo assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, e della neo assessora alla Montagna Barbara Lori. Lo comunica la Regione. Negativo il presidente Stefano Bonaccini. Questa mattina gli altri componenti della Giunta sono stati sottoposti al test. Lori e Donini sono in buone condizioni e si trovano nelle loro abitazioni per il periodo di isolamento.

La prima ad essere risultata positiva è stata l'assessora Lori, che aveva partecipato alla seduta di insediamento della Giunta venerdì scorso. Appreso la notizia, ieri sera tardi, Bonaccini, il sottosegretario Davide Baruffi e l'assessore Donini si sono sottoposti al test tampone. Baruffi negativo. Su Lori e Donini è in corso di definizione la lista dei contatti avuti nei giorni passati e saranno svolti gli accertamenti sulle persone interessate.

Bonaccini parteciperà all'incontro con il premier Conte e le parti sociali collegato in videoconferenza da Bologna.