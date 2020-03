Coronavirus: Centeno, pronti a stimoli

(ANSA) - BRUXELLES, 4 MAR - "Dato il potenziale impatto" del coronavirus "sulla crescita, compreso l'impatto sulle catene di distribuzione, l'Eurogruppo resta pronto a usare ogni strumento di policy per sostenere la crescita", incluse "misure di bilancio" tenendo in considerazione le circostanze specifiche dei Paesi": lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno spiegando che "Nel Patto di Stabilità abbiamo flessibilità per fornire la risposta necessaria" al Coronavirus e "abbiamo la clausola per gli eventi eccezionali che può essere usata per consentire ai Paesi di deviare temporaneamente, e questa sarà pienamente utilizzata". La discussione a metà marzo coprirà quindi "l'intero arco di politiche di bilancio, finanziarie e strutturali che servono per salvaguardare il benessere dei cittadini e contrastare l'effetto negativo del Coronavirus sulla crescita".