Azzolina, scuole chiuse fino al 15 marzo

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Il governo ha deciso di sospendere l'attività didattica nelle scuole di tutta Italia, anche fuori dalla zona rossa, da domani fino al 15 marzo. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina parlando a Palazzo Chigi. "Per il governo non è stata una decisione semplice, abbiamo aspettato il parere del comitato tecnico scientifico e abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche da domani al 15 marzo" per tentare di contenere la diffusione del coronavirus.