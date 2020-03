Supertuesday Usa, è duello Sanders-Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAR - Grande rimbalzo per Joe Biden nei sondaggi last minute del Supertuesday, in cui si vota in 14 stati. Le previsioni finali del sito FiveThirtyEight di Nat Silver, il mago dei sondaggi, indicano come l'ex vicepresidente sia in rimonta sul senatore Bernie Sanders e come i due candidati dovrebbero vincere sette Stati ciascuno.

La California, che mette in palio il maggior numero di delegati, è confermata in quota Sanders, ma con Biden staccato ora di soli 5 punti, secondo Data for Progress.