Di Maio,blocco merci Italia inaccetabile

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - "I blocchi alle merci sono inaccettabili. E avere Paesi che in queste ore stanno chiedendo dei bollini di garanzia sulle merci italiane è un fatto inaccettabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante la presentazione del Piano Straordinario 2020 per la promozione del Made in Italy davanti all'emergenza Coronavirus.