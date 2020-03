Virus, Indonesia: primi casi confermati

(ANSA) - GIACARTA, 2 MAR - L'Indonesia ha riportato oggi i suoi due primi casi confermati di coronavirus. Una donna di 64 anni e sua figlia di 31 sono risultate positive ai test in un ospedale di Giacarta, ha dichiarato il ministro della Salute indonesiano Terawan Agus Putranto.

"Entrambe sono in buone condizioni e non hanno gravi difficoltà respiratorie", ha detto Terawan. Le due potrebbero essere state in stretto contatto con un cittadino giapponese che è risultato positivo dopo essere tornato nella vicina Malesia.

Il mese scorso l'Indonesia aveva criticato uno studio americano che metteva in dubbio la possibilità che l'arcipelago del sudest asiatico, con oltre 260 milioni di abitanti e forti legami con la Cina, non avesse registrato ancora alcun caso di coronavirus.

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha da parte sua dichiarato di essere particolarmente preoccupata per le nazioni ad alto rischio con sistemi sanitari più deboli, che potrebbero non avere le strutture per identificare i casi.