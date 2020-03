Princess, grazie a capitano Arma,un eroe

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Il capitano Arma è stato l'ultimo a lasciare la Diamond Princess. Per noi è un eroe. Ringraziamo lui e il nostro eccezionale equipaggio. Offriamo la nostra sincera gratitudine a tutte le agenzie in Giappone e nel mondo che hanno lavorato con noi per aiutare i nostri ospiti e l'equipaggio in questo momento straordinario". Lo scrive su Twitter la Princess Cruises, la società armatrice della nave da crociera rimasta per settimane bloccata nel porto di Yokohama a causa del coronavirus.