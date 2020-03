Riad vieta l'ingresso dall'Italia

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - L'Arabia Saudita ha vietato l'ingresso per i passeggeri con visto turistico da Paesi con casi confermati di coronavirus, inclusa l'Italia. Lo si legge sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina. Risultano anche nuove restrizioni in Qatar, dove i passeggeri dall'Italia con sintomi saranno trasferiti in ospedale per accertamenti. In Bangladesh i viaggiatori dall'Italia saranno sottoposti a quarantena domiciliare obbligatoria. Stessa misura in Vietnam. L'Uzbekistan ha infine sospeso il traffico aereo con l'Italia.