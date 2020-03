Coronavirus: Francia, 130 casi, 9 gravi

(ANSA) - PARIGI, 1 MAR - Sono 130 i casi di Coronavirus confermati in Francia secondo le comunicazioni di questa sera da parte del direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, che ieri alla stessa ora ne aveva annunciati 100.

I guariti sono 12, due i decessi, 116 le persone ricoverate in isolamento, 9 delle quali in gravi condizioni.