Marotta "preoccupato per futuro,rischio prossimo turno

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - "Siamo in una situazione di emergenza per il Paese, è normale che al primo posto ci sia la salute. Da dirigente sportivo dobbiamo pensare a pianificare il campionato al meglio: sono preoccupato per il futuro, perché se viene prorogato il blocco fino all'8 marzo mi chiedo come si gestiranno le gare della prossima giornata. Anche quelle sono a rischio". Così l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta dopo la decisione della Lega di serie A di rinviare le cinque partite del week end previste a porte chiuse (tra cui Juve-Inter). "Il calendario è compresso di impegni - ha detto Marotta a Sky -, bisogna adottare un criterio univoco e armonioso". (ANSA).