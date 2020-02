Coronavirus: altri 47 morti in Cina

(ANSA) - PECHINO, 29 FEB - Altri 47 decessi per il nuovo coronavirus sono stati registrati in Cina, che portano il bilancio delle vittime nel Paese a 2.835. Sono 427 i nuovi casi, in aumento rispetto ai 327 di ieri, portando il numero totale di contagi a 79.251.

Una persona è morta a Pechino e un'altra nella provincia di Henan, mentre 45 sono i decessi nella provincia dello Hubei.

Tutti i casi, tranne quattro, erano nello Hubei e 420 erano nella capitale, Wuhan.