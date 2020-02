Ponte arriva varo trave sul Polcevera

(ANSA) - GENOVA, 28 FEB - Nel cantiere del nuovo ponte di Genova entrano nel vivo le operazioni propedeutiche al varo della campata tra le pile 9 e 10, ossia la trave da 94 metri di lunghezza che scavalcherà le due sponde del torrente Polcevera.

Come avvenuto con le altre due campate da 100 metri, in condizioni atmosferiche favorevoli, la salita avverrà con una velocità di circa 5 metri all'ora. La campata, del peso di 1800 tonnellate, sarà completa di 14 carter laterali e delle predalles, ossia le strutture per il getto di calcestruzzo e l'armatura della soletta. Sarà collocata a 40 metri d'altezza.

Sarà l'undicesimo impalcato su 19 a salire in quota. L'operazione di sollevamento, che sarà effettuata con l'uso degli strand jack, è prevista - salvo impedimenti - per la metà della prossima settimana.