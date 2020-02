La Grecia blocca centinaia di migranti

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Grecia ha chiuso il valico di terra con la Turchia a Kastanies Evros, impedendo a centinaia di migranti di entrare nel Paese. L'allarme - scrive Cnn.gr - era scattato già stamane con la notizia di circa 300 persone che si dirigevano verso la frontiera, dopo l'annuncio dato da fonti governative turche che Ankara non avrebbe più impedito il passaggio di migranti verso l'Ue. In zona sono arrivati rinforzi di polizia e il ministro per la Protezione del cittadino (Interno) Michalis Chrysochoidis.