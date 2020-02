Usa 2020: Biden in testa in Florida

(ANSA) - NEW YORK, 27 FEB - Nonostante la performance nei dibattiti televisivi e i numeri deludenti dei recenti appuntamenti elettorali, Joe Biden rimonta nei sondaggi in Florida e si prende il podio più alto. Secondo una rilevazione dell'istituto specializzato sulla Florida St Pete Polls, in vista delle primarie che si terranno nel Sunshine State il prossimo 17 marzo l'ex vice presidente degli Stati Uniti è in testa col 35%, seguito da Michael Bloomberg con il 25%. Il senatore Bernie Sanders si ferma invece al 13% delle preferenze, mentre Pete Buttigieg, Elizabeth Warren e Amy Klobuchar sono al di sotto del 10%.