Placido Domingo licenziato dal Teatro Nazionale di Madrid

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Dopo la confessione di ieri e la richiesta di scuse per gli abusi alle donne, la Spagna ha annullato oggi per la prima volta un concerto di Placido Domingo. L'Istituto nazionale delle arti di scena e della musica (Inaem) che dipende dal ministero della cultura spagnolo, ha annunciato di aver annullato la partecipazione del tenore alle repliche dello spettacolo Luisa Fernanda, del 14 e 15 maggio al Teatro Nazionale della Zarzuela "in solidarietà alle donne abusate".

Il Teatro Nazionale della Zarzuela è lo stesso dove il celebre tenore madrileno poi diventato baritono debuttò 50 anni fa. Da quando lo scandalo meetoo lo ha coinvolto, nell'agosto scorso, non era mai successo che venisse annullata una sua rappresentazione. Fino ad oggi anzi, Domingo aveva mantenuto in patria il suo status di monumento nazionale della cultura e molte cantanti liriche che negli anni hanno cantato al suo fianco avevano preso le sue difese. Domingo, 79 anni , dopo aver respinto le accuse per mesi ieri ha chiesto scusa, in un comunicato, alle donne, circa 20 , che lo hanno accusato in America di abusi sessuali, lo ha fatto dicendosi "sinceramente dispiaciuto" e assumendosi "tutta la responsabilità" dei suoi atti. Proprio in seguito alle accuse di violenza, aveva lasciato ad ottobre la direzione dell'Opera di Los Angeles e aveva rinunciato ad esibirsi alla Metropolitan Opera di New York. (ANSA).