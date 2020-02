Coronavirus: Salvini, governo incapace

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Questo governo è in grado di gestire questa emergenza? La mia risposta é no, quindi noi non siamo disponibili a inciuci. Se c'è da prendere per mano il Paese con una data certa delle elezioni, siamo a disposizione ma non è questo il governo..". Così il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa al Senato.