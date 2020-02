Fraccaro,decreto in Cdm appena possibile

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il nuovo decreto con le misure economiche per far fronte all'emergenza Coronavirus arriverà in Consiglio dei ministri "appena possibile: siamo pienamente impegnati su questo, in un lavoro coordinato con tutti i ministeri". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, interpellato alla Camera. "Siamo al lavoro anche sui dpcm", i decreti attuativi del provvedimento di urgenza adottato sabato. "Nelle prossime ore e nei prossimi giorni saremo pienamente impegnati su questo fronte", aggiunge