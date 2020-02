Spallanzani, cinese si è negativizzato

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "L'uomo cinese, ricoverato assieme alla moglie allo Spallanzani, si è negativizzato ed è in buone condizioni di salute". Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una conferenza stampa allo Spallanzani. Altro contagiato dal Coronavirus, il giovano ricercatore italiano, sarà inoltre "dimesso in giornata", dopo essere risultato persistentemente negativo ai test.

Giuseppe Ippolito direttore scientifico dell'ospedale, ha invitato a "non farsi prendere dall'allarmismo. E' una malattia non mortale, la ricerca fa grandi passi avanti".