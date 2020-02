Amanti e amori smarriti per Chiara Mastroianni

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Guardare al proprio matrimonio da una stanza d'albergo, dove si ritrova il proprio marito tornato ventenne (Vincent Lacoste) e i giovani amanti con i quali ci si è 'distratti' durante gli anni. E' la favola moderna che ha come mattatrice un'intensa e ironica Chiara Mastroianni nel film L'hotel degli amori smarriti, la commedia agrodolce di Christophe Honoré. La pellicola, in sala dal 20 febbraio con Officine Ubu, ha portato alla protagonista (che è anche in corsa fra le migliori interpreti ai César 2020) il premio come migliore attrice nella sezione Un Certain Regard all'ultimo Festival di Cannes ed è stata appena designata Film della critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

Per Chiara Mastroianni e Honoré è il sesto film insieme: un sodalizio iniziato nel 2007 che comprende anche Les Biens- Aimés (2011) nel quale l'attrice italo francese ha recitato con la madre Catherine Deneuve. E anche stavolta vita famigliare e arte si mescolano, perché a recitare il ruolo di Richard, marito quarantenne della protagonista, c'è il cantante e attore Benjamin Biolay, che è stato realmente sposato con Chiara Mastroianni dal 2002 al 2005 ed è padre di sua figlia Anna.

E' sicuramente un legame pieno di luci ed ombre quello fra i protagonisti, Maria (Mastroianni) , brillante docente universitaria, e il tranquillo Richard (Biolay) con cui è sposata da vent'anni. Quando l'uomo però una sera trova un messaggio che svela l'infedeltà della moglie, scoppia una violenta lite che porta Maria a andarsene di casa per andare a dormire nell'albergo dall'altra parte della strada. (ANSA).