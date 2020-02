Regeni: Farnesina,sempre cercato verità

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Voglio confermare l'impegno del Ministero degli Esteri e mio personale a tutto campo per contribuire al meglio delle nostre capacità alla ricerca della verità" su Giulio Regeni. Lo ha detto il segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni in audizione al Senato. "Noi non desisteremo dal nostro lavoro - ha detto - che spesso si svolge dietro le quinte senza i riflettori della stampa. Ma posso assicurarvi che negli ultimi anni non abbiamo mai smesso di porre pressione".