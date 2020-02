Treno deragliato, si tenta rimozione

(ANSA) - OSPEDALETTO LODIGIANO (LODI) - A Ospedaletto Lodigiano stanno procedendo le operazioni di preparazione per la rimozione del Frecciarossa 1000 deragliato il 6 febbraio scorso dai binari. C'è stato un primo tentativo di alzare il primo vagone, già imbragato, ma quasi subito è stato abbassato di nuovo sui binari. Tecnici e operai del cantiere stanno cercando di sistemare meglio l'imbragatura per poi riprovare a portarlo via.