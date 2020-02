Musica: Ultimo primo cantante ad andare in Africa per Unicef

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "La missione del cantante Ultimo in Mali è una grande prova di umanità e amore. E' Ultimo tra gli ultimi, ma primo ambasciatore cantante a recarsi in Africa". Così Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia in una nota che annuncia la missione del cantautore romano in Africa. "In queste ore siamo davvero orgogliosi di comunicare che il cantante e Ambasciatore di Buona Volonta' dell'Unicef, Ultimo è in missione in Mali insieme ad una delegazione dell'Unicef Italia guidata dal direttore generale Paolo Rozera - prosegue Iacomini. - Ultimo sta visitando i progetti dell' Unicef in Mali, tra i bambini dei villaggi del paese nei dintorni di Bamako di cui ci occupiamo ogni giorno. Porta con se' la sua chitarra e la sua voce con una forza ed un amore fuori dal comune". "Anche con Unicef come nella musica - aggiunge Iacomini - questo straordinario cantante ha stabilito un record. E' il primo cantante ambasciatore a visitare un paese africano al seguito dell'Unicef Italia, il primo addirittura a recarsi in Mali, il primo cantante a partecipare ad una missione sul campo. La gioia con cui i suoi fans e non solo hanno accolto la notizia di questa missione umanitaria e le sue prime immagini riempie noi di gioia. Speriamo che la sua missione ci aiuti a supportare sempre più il lavoro dei nostri operatori in quelle zone difficili del pianeta e che squarci il velo di indifferenza nei confronti di bambini - conclude - che purtroppo sono nati in zone dove lottare contro malattie per noi prevedibili o curabili rappresenta la quotidianità. Insomma 'Ultimo tra gli ultimi' e' un grande messaggio d'amore che cade proprio nel giorno di San Valentino". (ANSA).