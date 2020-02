Effetto Sanremo, in vetta la compilation del festival

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - E' subito effetto Sanremo sulle vendite dei dischi. In base ai dati Fimi-Gfk, in vetta alla top ten degli album vola la compilation del festival 2020, seguita dai Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall'hype Ringo Starr, che contiene il brano presentato all'Ariston e piazzatosi al terzo posto nella classifica finale. Il vincitore del festival, Diodato, e Francesco Gabbani, arrivato secondo, dominano la classifica dei singoli, in attesa del riscontro per i rispettivi album, entrambi in uscita oggi.

In terza posizione tra gli album-compilation resiste J-Ax con Reale (che la scorsa settimana era in testa), seguito da un terzetto di Big di Sanremo: Marco Masini con il lavoro che celebra i trent'anni di carriera; Levante (prima donna nella top ten) con Magmamemoria MMXX, l'edizione speciale dell'album di inediti uscito ad ottobre: Elodie con This is Elodie, che guadagna una posizione ed è sesto. Tallona la fidanzata il rapper e produttore Marracash, settimo con l'album Persona, seguito da Tha Supreme con 23 6451. Chiudono la classifica due new entry, i Green Day con Father of All Motherfuckers e Anastasio, anche lui reduce da Sanremo, con Atto Zero.

A ridosso della top ten ecco Tiziano Ferro con Accetto miracoli, (undicesimo, da dodici settimane in classifica); tredicesima con Twerking Queen Elettra Lamborghini, quinta nella classifica singoli con il brano sanremese Musica (e il resto scompare); diciottesima Giordana Angi con Voglio essere tua; ventunesimo Alberto Urso con Il sole ad est.

In vetta ai vinili Marco Masini. Tra i singoli da segnalare la quarta posizione di Achille Lauro, che ha lasciato il segno all'Ariston con le sue performance e il suo look, con Me ne frego, in attesa del nuovo album in arrivo in primavera. (ANSA).