Spread a 126 punti,minimi da maggio 2018

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Lo spread tra Btp e Bund si restringe a 126,5 punti base toccando i minimi da maggio 2018. Il rendimento del decennale italiano è in calo allo 0,85%. La discesa coincide con l'asta in cui il Tesoro ha collocato 5 miliardi di euro di Btp a 3 anni (2,25 miliardi) ed a 7 anni (2,75 miliardi) con tassi in netto calo. Il rendimento medio del titolo triennale è tornato negativo scendendo a -0,1% dallo 0,18% del collocamento di gennaio. Le richieste hanno superato i 3,38 miliardi di euro, con un rapporto di copertura in aumento a 1,51 da 1,40. Il rendimento medio del sette anni è quasi dimezzato allo 0,48% dallo 0,94% precedente. La domanda ha raggiunto i 3,736 miliardi di euro con un rapporto di copertura in calo a 1,36 da 1,47.