Morto Shabalala, fondatore Ladysmith Black Mambazo

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il musicista sudafricano fondatore del gruppo Ladysmith Black Mambazo, Joseph Shabalala, è morto all'età di 78 anni in ospedale a Pretoria, in Sudafrica. Lo riportano i media locali.

Shabalala ha fondato nel 1960 il gruppo corale che ha vinto cinque Grammy. Conosciuto per aver cantato anche con Paul Simon nell'album 'Graceland', il gruppo è stato ambasciatore globale della cultura sudafricana.

In una dichiarazione via Twitter, la band ha affermato: "Celebriamo e onoriamo il tuo cuore gentile e la tua vita straordinaria. Attraverso la tua musica e le milioni di persone con cui sei entrato in contatto, vivrai per sempre". Secondo il giornale sudafricano 'TimesLive', Shabalala aveva passato ufficialmente la leadership del gruppo Ladysmith Black Mambazo a suo figlio Sibongiseni circa tre anni fa. (ANSA).