Cinema: Parasite approda su Hbo anche come serie tv

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - Dopo aver fatto storia agli Oscar vincendo ben quattro statuette, Parasite diventerà anche una serie televisiva. Il nuovo progetto sarà trasmesso da Hbo, e secondo le prime indiscrezioni trapelate, avrà la durata di circa sei ore.

Ancor prima che il film trionfasse alla 92ma edizione degli Oscar aveva fatto gola anche a Netflix, tuttavia il regista Bong Joon Ho ha scelto Hbo. Lo stesso Bong ha anche specificato che la serie non sarà un remake del film e che invece includerà materiale che non si è riuscito ad inserire nelle due ore della pellicola. Ancora stretto riserbo sul cast.

"Siamo in una fase prematura - ha detto il regista - abbiamo iniziato a discuterne con Adam McKay (produttore esecutivo di Succession, ndr) e faremo del nostro meglio per creare una serie limitata di alta qualità". 'Parasite' segue le vicende di due famiglie coreane, una ricca e una povera. (ANSA).