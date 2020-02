Pensioni:Leonardi,costi meno di Quota100

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - L'intero pacchetto della riforma pensionistica sulla quale si stanno confrontando Governo e sindacati deve costare meno di quanto è previsto per Quota 100, ovvero circa 8 miliardi per il prossimo anno. Lo dice Marco Leonardi, tecnico del Governo sul dossier previdenza spiegando che l'incontro di lunedì sarà concentrato sull'ascolto delle richieste dei sindacati. "Il tavolo va fatto per una riforma complessiva del sistema. Alla fine di questo ascolto ci sarà una verifica politica. Io credo comunque che per avere un quadro bisognerà arrivare all'estate".