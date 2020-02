Attese su celibato, documento Papa il 12

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 7 FEB - L'atteso documento del Papa a conclusione del Sinodo sull'Amazzonia è pronto e sarà pubblicato il 12 febbraio. L'Esortazione apostolica si chiamerà "Querida Amazonia" e sarà il frutto conclusivo dell'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione Panamazzonica che si è tenuta ad ottobre 2019. Grande attesa per quanto Papa Francesco deciderà sul celibato sacerdotale (e se deciderà di affrontare l'argomento). Nel documento finale dei vescovi si chiedeva di prendere in considerazione la possibilità di ordinazione sacerdotale di uomini sposati, diaconi permanenti, vista la scarsa presenza di sacerdoti nella vasta area. Al Papa spetta l'ultima parola e si vedrà, la prossima settimana, se la questione sia stata recepita o meno nel documento. Tra gli altri temi più delicati ci sono quelli relativi al diaconato delle donne e alla possibilità di avere nella Chiesa cattolica un rito liturgico amazzonico. Come anche, con il documento del Papa, potrebbero essere introdotti i peccati 'ecologici'.