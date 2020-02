Sanremo: Grandi, aprirò i concerti di Vasco a Circo Massimo

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - "Aprirò i concerti di Vasco Rossi a Circo Massimo", (il 19 e 20 giugno a Roma) lo annuncia con orgoglio Irene Grandi che si sente l'alter ego femminile, "ma non in gonnella", del rocker di Zocca. Irene Grandi è una delle muse preferite di Vasco Rossi che per lei ha scritto 'Finalmente io', il pezzo in gara a Sanremo con cui ha aperto la prima serata del Festival. Oltre che per la stessa Grandi, Vasco ha scritto in passato anche per altre artiste come Patty Pravo, Noemi, Laura Pausini e, di recente, Emma. "Non sono gelosa - commenta Irene - perché il nostro rapporto è bello e speciale.

Anche ieri sera, dopo l'esibizione, mi ha mandato messaggi di grande incoraggiamento". (ANSA).