Conte a Johnson,vogliamo Brexit funzioni

(ANSA) - LONDRA, 4 FEB - "Vogliamo che il divorzio funzioni, stanne certo Boris". Così Giuseppe Conte, in riferimento alla Brexit, rivolgendosi al premier britannico Boris Johnson durante l'evento di lancio al Science Museum di Londra della CoP26: la conferenza Onu sul clima in programma nel 2020 sotto la presidenza del Regno Unito e con la partnership italiana. Con questo evento "celebriamo la partnership fra Italia e Gran Bretagna", ha detto il presidente del Consiglio, parlandone come di "un esempio di cooperazione che prosegue" malgrado "la fine del matrimonio" - come ha notato con una battuta accolta dai sorrisi dal parterre di esponenti di spicco di governo, del business e del mondo scientifico britannico presenti - fra Londra e l'Ue.