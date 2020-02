Scontri Turchia-forze Siria,decine morti

(ANSA) - ANKARA, 3 FEB - Violenti scambi di artiglieria fra esercito turco e forze di Damasco nella provincia siriana di Idlib: almeno sei soldati dell'esercito turco sono caduti sotto le cannonate delle forze del regime di Damasco, secondo quanto comunicato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (quattro secondo il ministero della Difesa di Ankara). Nella quasi immediata risposta turca sono morti almeno 30-35 soldati siriani, secondo quanto comunicato alla stampa dallo stesso presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Il presidente turco ha anche rivolto un monito alla Russia: "Voglio dire alle autorità russe che il nostro bersaglio non siete voi, ma il regime. Non opponetevi", ha detto Erdogan.