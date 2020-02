Lavazza, integrativo per 400 dipendenti

(ANSA) - TORINO, 3 FEB - Nuovo contratto integrativo per gli oltre 400 dipendenti dello stabilimento Lavazza di Gattinara.

L'accordo, valido per il periodo 2020-2023, approvato dai lavoratori, prevede per il 2019 un premio per obiettivi di oltre 2.800 euro, che nel quadriennio potrà superare i 3 mila.

Sviluppo del welfare e sostegno alle famiglie sono i pilastri del nuovo contratto integrativo, risultato di un'importante e costruttiva attività di confronto con le organizzazioni sindacali.

L'accordo conferma, spiega l'azienda, "l'attenzione per gli istituti a sostegno della sfera personale, familiare e relazionale senza vincoli di genere o orientamento", che si traduce nel riconoscimento di una "gratifica matrimoniale" di 250 euro per tutte le unioni stabili, riconosciute dall'ordinamento, e nell'introduzione del "bonus bebè" di 250 euro a ogni dipendente, in occasione della nascita o adozione di un figlio. Lavazza prevede, inoltre, l'attribuzione di una mensilità aggiuntiva al compimento del 25/o e 35/o anno di servizio.