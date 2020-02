Caldo anomalo in Sardegna, 27 gradi

(ANSA) - CAGLIARI, 3 FEB - Dopo i giorni della merla, caratterizzati in Sardegna da un clima primaverile, oggi nell'isola è stata una giornata quasi estiva con temperature da record per il mese di febbraio.

Nella zona di Capo Bellavista, sulla costa centro orientale, secondo il sito meteociel, alle 13 si sono toccati i 27 gradi.

Una temperatura mai raggiunta in Sardegna a febbraio - il precedente record era di oltre 26 gradi - legata al campo di alta pressione che in questo momento insiste sul bacino del Mediterraneo. Cagliari e Olbia, invece, con 22 gradi (dati 3bmeteo.com) risultano le città più calde d'Italia.

"Le temperature di oggi sono molto al di sopra della media di questo periodo - precisano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Cagliari) - a febbraio normalmente si registrano tra i 13 e i 15 gradi. I termometri delle nostre stazioni hanno registrato 22 gradi nel Campidano, 18 nell'area occidentale della Sardegna e 25 a Tortolì".