Virus cinese, altri 25 morti in Hubei

(ANSA) - PECHINO, 29 GEN - Continua a salire il bilancio delle vittime del coronavirus cinese: nella provincia dell'Hubei, da dove è partito il contagio, si contano 25 nuovi decessi e 840 nuovi casi. In tutta la Cina le infezioni confermate sono oltre 5.300, secondo le stime governative.

La Casa Bianca ha comunicato intanto a tutte le compagne aeree che sta considerando di sospendere tutti i voli da e per la Cina, di fronte all'escalation dell'emergenza coronavirus.

"Non si esclude nulla", ha detto il ministro della Sanità americano Alex Azar.