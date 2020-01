Venduti all'asta tre water di Frank Sinatra

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Utilizzare lo stesso gabinetto di Frank Sinatra è un'opportunità che capita una volta nella vita e per alcuni dei suoi fan vale migliaia di dollari. Tre wc di una suite del Golden Nugget Casino di Atlantic City dove la star usava alloggiare, infatti, sono stati battuti all'asta per oltre 11mila dollari. Il magnate dei casinò Steve Wynn ha selezionato decorazioni da tutto il mondo per arredare la gigantesca suite da oltre 550 metri quadrati dove dormiva Sinatra, che ha cantato per diversi anni nell'hotel. Nessun altro poteva dormire nella camera in sua assenza, come ha raccontato alla Cnn David Berenblilt, della casa d'aste che ha battuto gli oggetti. Uno dei servizi, in marmo italiano con la seduta dorata a forma di conchiglia, è stato venduto per 4.250 dollari, mentre altri due per 3.500 e 3.750 dollari. (ANSA).