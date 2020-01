Wall Street apre in calo, Dj -1,49%

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - Apertura in calo per Wall Street, sull'onda delle preoccupazioni legate al coronavirus cinese. Il Dow Jones perde l'1,49% a 28.556,94 punti, il Nasdaq il 2,19% a 9.111,07 punti mentre lo S&P 500 lascia l'1,61% a 3242,46 punti.