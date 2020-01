Virus: esperti, picco a fine aprile

(ANSA) - PECHINO, 27 GEN - Il team di esperti di Hong Kong guidato da Gabriel Leung, preside della facoltà di medicina dell' Hong Kong University, stima il picco dell'epidemia da coronavirus in 5 megacittà cinesi (Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Chongqing) tra fine aprile e inizio maggio. Solo a Chongqing, che ha oltre 30 milioni di abitanti, potrebbero esserci 150.000 nuovi casi al giorno per gli alti volumi di viaggi della popolazione verso Wuhan. Proiezioni forse troppo pessimiste perchè valutano la stretta su Wuhan, ma non altri possibili interventi.