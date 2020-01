Migrante morto: decesso non per percosse

(ANSA) - TRIESTE, 27 GEN - Il cittadino georgiano detenuto al Cpr di Gradisca d'Isonzo e morto in ospedale alcuni giorni fa, non sarebbe deceduto a causa di percosse ricevute. Lo ha confermato all'ANSA Lorenzo Cociani, medico legale del Garante dei detenuti. Per avere un quadro completo occorrerà attendere l'esito degli esami tossicologici e istologici, ma intanto, macroscopicamente possiamo dire che non ci sono lesioni traumatiche importanti", ha specificato Cociani.