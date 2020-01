Impeachment: l'accusa chiama Bolton

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - I democratici in Congresso chiedono che l'ex consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton testimoni nel processo per impeachment nei confronti del presidente Donald Trump. Questo dopo che il New York Times ha svelato come Bolton nella bozza del suo libro ha scritto che Trump gli disse di voler congelare gli aiuti all'Ucraina fino a che non avesse avviato delle indagini sui Biden. L'accusa nel processo, guidata da Adam Schiff, ha definito la rivelazione "esplosiva" e ha chiesto di convocare Bolton. Serve il voto di almeno 4 senatori repubblicani.