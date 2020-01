Cdp: master per nuova classe dirigente

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Cassa depositi e prestiti lancia un master di "alta formazione" per dare vita a una "nuova classe dirigente". Un progetto quello di 'Cdp Academy-Corporate Mba', aperto ai dipendenti del gruppo e di otto società partecipate, in collaborazione con la Luiss Business School.Per la prima edizione - "ma ce ne saranno altre", avverte l'amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo - sono state selezionate 30 persone, "fascia d'età bassa, giovani". L'iniziativa rientra nella volontà di "fare investimenti a partire dalla materia prima più importante: l'intelligenza", racconta il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini. Oltre alle società del gruppo Cdp, il master si rivolge alle partecipate Ansaldo Energia, Fincantieri, Italgas, Open Fiber, Poste, Sia, Snam e Terna. La sede scelta per il corso è quella della Luiss Business School a Villa Blanc. Il corso, viene spiegato da Cdp, "si inserisce in una serie di iniziative che mirano ad investire sul capitale intellettuale del Paese per creare maggiore ricchezza".