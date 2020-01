Virus Cina, allarme rientrato in Russia

(ANSA) - MOSCA, 23 GEN - Non ha un'infezione da coronavirus l'uomo ricoverato a San Pietroburgo di ritorno dalla Cina per quello che si sospettava fosse un caso del virus cinese: lo fa sapere l'agenzia Interfax citando un portavoce dell'agenzia russa per la tutela dei consumatori (Rospotrebnadzor).