M5S: Mulè, Di Maio come Schettino

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Di Maio verso le dimissioni da capo politico? Mi ricorda un po' Schettino, molla la nave mentre affonda. È il riconoscimento di un fallimento e di una sconfitta: scappa a pochi giorni dalle elezioni in Emilia e Calabria dove l'unica certezza è che i 5Stelle perderanno. Se Di Maio avesse voluto portare avanti le istanze dei pentastellati avrebbe dovuto mollare il governo e non proseguire con l'inciucio per rimanere attaccato alla poltrona. Ha ricoperto quattro cariche perdendo voti, deputati, senatori ed elezioni regionali: è il fallimento oggettivo di un'azione politica di un partito che pensava che con il virus dell'antipolitica avrebbe curato i mali del Paese e invece è finito vittima di se stesso". Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo ad Agorà (Rai3).